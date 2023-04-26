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Beyoğlu’nda esnafın yağmurla imtihanı

26.04.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle kaldırımlar suyla doldu.

Beyoğlu’nda esnafın yağmurla imtihanı

Biriken suyun dükkanlarına dolmaması için rögar kapaklarını açarak önlem almaya çalışan esnaf, bir yandan da fırçalarla kaldırımdaki suyu temizledi.

Mega kent İstanbul’da dün geceden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde de sürdü. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle Beyoğlu Perşembe Pazarı’nda kaldırımlar suyla doldu. Esnaf da rögarların tıkması üzerine harekete geçerek kapakları açtı. Esnaf, bir yandan da suyun dükkanlarına dolmaması için fırçayla kaldırımı temizledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışlar süreceği ifade edildi.

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