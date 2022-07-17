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Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisini kolundaki dövme yakalattı

17.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda hırsızlık şüphelisini kolundaki dövme yakalattı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda evden hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli, kolundaki dövmeden fark edilerek yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kulaoğlu Mahallesi Güllabici Sokak'taki evden bir miktar para ile bazı malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelenmesi sırasında maskeli şüphenin kolunda dövme olduğunu ve kendisine turist görüntüsü verdiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Ekipler, Turan Caddesi'nde şüphelinin kolundakiyle aynı dövmesi olduğunu tespit ettikleri Fas uyruklu A.C'yi ikametine kadar takip edip yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin binaya girişiyle olayı gerçekleştirdikten sonra buradan ayrılması yer alıyor.

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