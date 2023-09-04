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  4. Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

04.09.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda iki kadının çantasını motosikletle kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 23 Nisan ve 19 Ağustos'ta iki kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki çok sayıda iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kapkaç olayından sonra motosikletin plakasını değiştirdiğini tespit etti.

Kapkaç yöntemiyle çaldığı bazı eşyaları da çöpe attığı belirlenen şüpheli Zeki Ş, Beyoğlu Kılburnu Sokak'ta ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Şüpheli Beyoğlu kapkaç motosiklet

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