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Beyoğlu'nda organik atıklar solucan gübresi oluyor

09.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, ilçede pazarlardan ve evlerden toplanan organik atıklar solucan gübresine dönüştürülüyor - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Topladığımız atıklar burada gerekli işlemlerden geçirildikten, fermantasyonları yapıldıktan sonra solucan gübresi olarak üretiliyor. Şu ana kadar 85 ton organik kompost üretimi yaptık, 7 ton solucan gübresi elde ettik"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelindeki pazarlardan ve evlerden topladığı organik atıkları solucan gübresine dönüştürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, ilçede pazarlardan ve evlerden toplanan organik atıkları değerlendirmek amacıyla çalışma yapan belediye, Çıksalın Mahallesi'nde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kompost-Solucan Gübresi Üretim Tesisi kurdu.

Tesiste, Ankara'dan özel olarak temin edilen Kaliforniya solucanıyla atıklardan gübre üretilmeye başlandı. İlk etapta 7 ton solucan gübresinin üretildiği tesisin kapasitesinin gelecek yıl artırılması hedefleniyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine, belediyenin Sıfır Atık Projesi kapsamında "Her Atık Çöp Değildir" sloganıyla birçok çalışma yaptığını söyledi.

Bu kapsamda ilçe genelindeki semt pazarları ve evlerden toplanan atıkların kurulan bu tesise getirildiğini belirten Yıldız, "Topladığımız atıklar burada gerekli işlemlerden geçirildikten sonra fermantasyonları yapıldıktan sonra solucan gübresi olarak üretiliyor. Şu ana kadar 85 ton organik kompost üretimi yaptık, 7 ton solucan gübresi elde ettik." diye konuştu.

- "Gübreleri tarıma kazandırdık"

Başkan Yıldız, elde edilen solucan gübrelerini ekonomiye ve tarıma kazandırdıklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Solucan gübrelerinin satışından elde ettiğimiz gelirlerle sosyal yardım marketimizden yine yardıma muhtaç ailelerin gıdadan temizliğe, giyime kadar ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz bu projeyle özellikle organik atığın çöp olmasını engelliyor, israf olmasını önlüyoruz. Geri dönüşüm sağlamak suretiyle de doğanın, evrenin korunmasıyla ilgili adım atıyoruz. Her atık çöp değildir, çevremizi temiz tutalım, atıkları dönüşüme kazandıralım."

İlçedeki genç ve yetişkinlerle dönüşümün nasıl olduğunu paylaştıklarını dile getiren Yıldız, bu kapsamda Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi verdiklerini ifade etti.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da geçen yıl Beyoğlu Belediyesini ziyaret ettiğini, organik atıkların kompost ve solucan gübresi olarak geri dönüşüme kazandırılması konusundaki çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

- "Amacımız ilçemizdeki atık oranını azaltmak"

Solucan Gübresi Üretim Tesisi Proje Sorumlusu ziraat mühendisi Rövşen Hacıoğlu da solucan gübresinin altın kadar değerli olduğunu belirtti.

İlçede toplanan organik atıkların tesise getirildiğini anlatan Hacıoğlu, "Biz burada arkadaşlarımızla beraber öncelikle atıkları elden geçiriyoruz ve onları solucanların yiyeceği hale dönüştürüyoruz. Tesisimizde solucan gübresi için 4, solucan yemleri için de 1 havuz var. Amacımız ilçemizdeki atık oranını azaltmak." ifadeleri kullandı.

Hacıoğlu, solucan gübresi üretimi için kullandıkları yöntemi Türkiye'de kimsenin uygulamadığını, tamamen meyve ve sebzelerle solucan gübresi ürettikleri kaydetti.

Belediyenin Beyoğlu Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları kapsamında yetişkinler için solucan gübresi üretim kursu açıldığını dile getiren Hacıoğlu, "Arkadaşlarımız 6 aydır eğitim alıyor. Önümüzdeki hafta sınavları var. Başarılı olanlara sertifikalarını vereceğiz. Bu arkadaşlarımız daha sonra belgeleriyle bakanlıktan hibe alıp tesis kurarak üretim yapabilecekler. Yeni eğitimler için de çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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