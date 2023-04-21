YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beyoğlu'nda otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

21.04.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda bir otel inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otel inşaatının 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Caddeye girişler polis ekipleri tarafından kapatılırken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı katta mahsur kalan 4 işçiyi tahliye etti.

Tahliye edilen işçiler sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerindeki çalışmaların ardından cadde yaya trafiğine yeniden açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ümraniye'de trafik kazasında 1 kişi öldüÜmraniye'de trafik kazasında 1 kişi öldü
Polatlı’da bir cinayet aydınlatıldıPolatlı’da bir cinayet aydınlatıldı
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıAdana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın İstiklal Caddesi

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:36
Sabah
06:10
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:56
Yatsı
21:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Uysal eczanesi
Sariyer
Gözdem eczanesi
Kucukcekmece
Vildan eczanesi
Esenler
Şişli eczanesi
Sisli
Defne eczanesi
Gaziosmanpasa
Taksim talimhane eczanesi
Beyoglu
Sanat eczanesi
Besiktas
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.