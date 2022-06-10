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Beyoğlu'nda otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

10.06.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda otelin çatısında çıkan yangın söndürülürken binada mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Camiikebir Mahallesi Bahriye Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar alt kattaki odaları sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otelde mahsur kalan 7 kişiyi binadan çıkardı. Dumandan etkilenen 7 kişi tedbir amacıyla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri de tedbir amacıyla binanın önünü güvenlik şeridiyle kapattı.

Beyoğlu'nda otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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