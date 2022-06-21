Beyoğlu'nda otobüs durağına dalan sanık hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda aracıyla otobüs durağına dalarak, 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ergün Gürdal ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, kazada ölen Suzan ve İlhami Metin çiftinin yakınları da hazır bulundu.

Sanık Gürdal, savunmasında kaza esnasında baygınlık geçirdiğini öne sürerek, "Kendime geldiğim zaman ambulans, polis hepsi oradaydı. Böyle bir şey olmasını istemezdim, benim de ailem var. Kazanın olduğu gün, yemin ederim uyuşturucu madde kullanmadım. Arabada da sadece boş bir bira kutusu vardı ama ben onu günlerdir çöpe atmak için arabada bekletiyordum. Baygınlık geçirmemin sebebi hastalığım. Doktor bana 'beyin tellerin birbirine değiyor' demişti. Normal, işinde, gücünde bir insanım. Böyle olsun istemezdim." dedi.

Anne ve babasını kaybeden müşteki Alpaslan Metin ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kazaya dair bir şey hatırlamadığını ve her şeyin saniyeler içinde olduğunu anlatan müşteki İbrahim Aydoğan da "Durağa gitmiştim, aracın gelişini hiç hatırlamıyorum. Kendimi havaya uçtuktan sonra yerde buldum. Kollarım kırıldı, deri diye bir şey yoktu. Hala üstümü, başımı ailem giydirir. İşim falan hep dağıldı, çalışamıyorum." diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu bildirdi.

İşe gitmek üzere durakta bulunduğunu ifade eden müşteki Tansel Ağaç ise "Otobüs beklediğimden, gelecek diye zaten o tarafa bakıyordum. Aracın hızlandığını gördüm ve içimden ne yapıyor bu dedim. Araca çok hakimdim ve hızlandığı dikkatimi çekmişti. Direksiyonu kaldırıma kırmış, 7 metre falan uçmuşum zaten." diye konuştu.

Müşteki avukatları, sanığın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu öne sürüp, en üst sınırdan cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık Ergün Gürdal'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda 3 Eylül 2021 günü, sanık Ergün Gürdal'ın sevk ve idaresinde bulunan 42 GD 748 plakalı aracın hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına daldığı aktarıldı.

İddianamede, kaza sonucunda iki kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı belirtildi.

Sanık Gürdal'ın kan örneği üzerinde yapılan incelemeye değinilen iddianamede, sanığın kanında esrar maddesinin tespit edildiği ifade edildi.

Sanığın uyuşturucu madde etkisindeyken trafiğe çıktığı ve kendi kusuru ile kazaya neden olduğu belirtilen iddianamede, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

