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Beyoğlu'ndaki aile kavgasında 3 kişiyi öldüren sanığa 40 yıl hapis cezası

21.12.2023 12:08 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mürsel Ağrı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler Mehtap Giray ve İhsan Giray da hazır bulundu.

Söz verilen müştekiler Mehtap ve İhsan Giray, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mürsel Ağrı'yı, Hulusi Giray, Berk Enes Giray ve Burak Giray'a karşı "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle önce 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezalarını ayrı ayrı 16 yıla indirdi.

Sanığın yargılama aşamasındaki pişmanlığını ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alan heyet, bu cezaları da ayrı ayrı 13 yıl 4 aya düşürdü.

Sanık Mürsel Ağrı'nın toplamda 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu'nda iki aile arasında 27 Temmuz 2021'de çıkan kavgada, Hulusi Giray'ın, kardeşine ait silahla ateş ederek Beytullah Akçay'ı öldürdüğü, İrfan Akçay ve Mürsel Ağrı'yı yaraladığı anlatılmıştı.

İddianamede, Mürsel Ağrı'nın da ateş ederek Hulusi Giray, damadı Berk Enes Giray ve Burak Giray'ı öldürdüğü belirtilmişti.

Giray soyadlı kişiler ile Mahmut Akçay'ın paylaşımları nedeniyle aralarında husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle meydana geldiği aktarılan iddianamede, sanık Ağrı'nın 3 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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