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Beyonce’den olay yaratan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı

02.09.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programdaki itiraflarıyla ağızları açık bıraktı. Jay-Z ile evli olan ve Hollywood’un en popüler isimlerinden olan Beyonce, halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını söyledi.

Beyonce’den olay yaratan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı

Hollywood'un popüler çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 39 yaşındaki Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ilginç itiraflarda bulundu. Ünlü şarkıcı, halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını söyledi.

"ÇOĞU İNSANA GARİP GELİYOR, FARKINDAYIM"

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Bu durum çoğu insana garip geliyor farkındayım. Ancak kararlarımızı ve düşüncelerimizi kimsenin sert bir biçimde sorgulama hakkı yok" dedi.

"EN BÜYÜK HAYALİM LOUVRE MÜZESİ'NDE İLİŞKİYE GİRMEK"

Sözlerini sürdüren Beyonce, "En büyük hayalim, Paris'teki Louvre ya da Arc de Triomphe'de cinsel ilişkiye girmek" diyerek ağızları açık bıraktı.

Mona-Lisa-EIL-by-Robin-Harper

Rapçi Jay-Z'yle 2008'den bu yana evli olan Beyoncé'nin Blue Ivy, Rumi ve Sir isimlerinde üç çocuğu bulunuyor. Beyonce ve eşi Jay-Z, 2018 yılında yayınlanan Everything Is Love albümünün APESHIT şarkısının klibini özel izinle Paris’teki Louvre Müzesinde çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Jay-Z
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