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Beyonce ve Jay-Z'nin malikanesi yandı!

26.07.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü çift Beyonce ile Jay-Z'nin New Orleans'taki evleri kundaklandı. Polis, yangın başlamadan kısa süre önce bir kişinin evin yakınında şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair ihbar aldığını belirtti.

Beyonce ve Jay-Z'nin malikanesi yandı!

Şarkıcı çift Beyonce ve Jay-Z'nin New Orleans'taki malikaneleri yandı. Olay esnasında evde kimsenin olmadığı bildirildi.

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New Orleans Polis Teşkilatı, yangın başlamadan kısa süre önce bir kişinin evin yakınında şüpheli hareketlerde bulunduğuna dair ihbar aldığını açıkladı.

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Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Yangının, kitapların fırına doldurulmuş şekilde bulunduğu mutfakta başladığı öğrenildi.

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HASAR AÇIKLANMADI

Ünlü çiftin 2015 yılında satın aldığı evde bir benzin bidonunun ortaya çıkarıldığı bildirildi. Ancak mülkte ne kadar hasar oluştuğu açıklanmadı.

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"DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

İtfaiye, söndürmeyi başarana kadar yangın iki saat boyunca sürdü. İtfaiye teşkilatı sözcüsü, New York Post'a, "Oraya daha geç varsalardı çok daha kötü olabilirdi. Tarihi bir ev." şeklinde konuştu.

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Ünlü çift ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.
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ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Öte yandan 2008 yılında nikah masasına oturan Beyonce ve Jay-Z'nin ilk çocukları Blue Ivy, 2012'de dünyaya gelmişti. Ünlü çift, 2017'de de ikiz çocukları Rumi ve Sir'ü kucaklarına alarak, büyük bir sevinç yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jay-Z
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