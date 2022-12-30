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Beypazarı'nda kaybolan 5 yaşındaki çocuk aranıyor

30.12.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki gündür haber alınamayan çocuğu arama çalışması sürüyor.

İlçedeki bir ilkokulun ana sınıfına giden Suriyeli Yusuf Alhamdan'ın (5) eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis ekiplerince çocuğun evinin bulunduğu Beytepe Mahallesi başta olmak üzere arama başlatıldı.

Arama çalışmaları, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, Kurt-Ar Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından ikinci gününde devam etti.

Beytepe Mahalle Muhtarı Hasan Matracı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar çocuğa ait herhangi bir ize ulaşılamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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Beypazarı çocuk kayıp

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