Beyşehir Gölü'nde av yasağının sona ermesiyle ağlar göl sularıyla buluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri av yasağının son bulmasının ardından balıkçılar açıldıkları gölle ağlarını buluşturdu.

Türkiye’nin tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde dün başlayan yeni av sezonuyla balık avı mesaisi de başladı.

Üç aylık aradan sonra teknelerinin motorunu çalıştırarak ağlarını büyük umutlarla göl sularına seren balıkçılar, sezonun ilk balıklarının avını gerçekleştirdi.

Av dönüşü limanlarına dönüş yapan Beyşehirli balıkçılardan bir kısmı ilk gün avından memnun olurken, bazıları da kasaları boş döndü.

- "Yeni av sezonunun açıldığı ilk gün ise çıkan balıktan memnunum"

Gölde 35 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Adil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıl önce gölde daha çok tür ve fazla balık olduğunu anlattı.

Geçmişi aradıklarını ifade eden Yılmaz, "Yeni av sezonunun açıldığı ilk gün ise çıkan balıktan memnunum. Bugün iyi, hep böyle olsa... Ağlarıma senatör, sazan ve ak balıklar takıldı. Yeni sezondan umutluyum." diye konuştu.

Balıkçı Kamil Özdemir ise yeni sezonun ilk avını gerçekleştirdiğini, ancak serdiği ağları boş olarak çektiğini söyledi.