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Beyşehir Gölü’nde avcılara sıkı denetim

İHA İHA
30.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’nde tatlı su balığı avcılığı yapan balıkçıların yürüttüğü faaliyetlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Beyşehir Gölü’nde avcılara sıkı denetim

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim yerlerinden Beyşehir Gölü’nde serbest dönem avcılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından bu çerçevede kıyılardaki balıkçı tekneleri ile balık alım kantarları denetledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver’in de katıldığı denetimlerde balıkçıların ruhsat ve belgeleri kontrol edilirken, avlanan tatlı su ürünlerinin boy limiti altında olup olmadığı da incelendi. Avı yapılan balıklar tek tek yapılan ölçümlerle boy limiti yönünden kontrol edildi. Benzer denetim faaliyetleri ilçe genelinde faaliyet gösteren balık işleme tesislerinde de gerçekleştirildi.

Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına endemik tür olan yağ balığının avlanmasının yasak olduğu da hatırlatarak, balık boy yasaklarına uyulmamasının ise cezai müeyyide gerektirdiği hususu bir kez daha hatırlatıldı.

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