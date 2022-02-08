Beyşehir Gölü'ndeki adada mahsur kalan besicilerden 2'si dönmeyi başardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü içinde bulunan adada hayvanlarıyla günlerdir mahsur kalan besicilerden 2'si, zorlu bir mücadelenin ardından geri dönmeyi başardı.

Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'nde yaşayan besiciler Ahmet Eren, Yakup Eren ve Mustafa Gök, otlatmak için göl üzerindeki adaya bıraktıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarının kar yağışı dolayısıyla yiyecek bulamamaları üzerine geçen hafta donan göldeki buzları kırarak tekneyle adaya ulaşmıştı.

Gölün tamamen donması nedeniyle adadan dönemeyen, hayvanlarıyla birlikte kendileri de mahsur kalan besicilere, telefon edip yardım istedikleri Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile ekmek ve ilaç göndermişti.

Besiciler, adada hayvanların yiyeceğinin iyice azalması üzerine dönüş kararı aldı. Besicilere yardım etmek isteyen balıkçılar, buzları motorlu testereyle kırarak teknelerin geçebileceği bir yol açtı.

Besiciler tekneler üzerinde geçirmeyi planladıkları küçükbaş hayvanları adanın kıyısına kadar getirdi ancak açıldıklarında çıkan rüzgar, buz kütlelerini hareket ettirmeye başlayınca tekneleri buzlar arasında sıkışıp kaldı.

Besicileri ve tekneyi kurtarmak için Yeşildağ İskele mevkisinden yola çıkan bir diğer tekne zor da olsa bölgeye ulaştı.

İki tekne daha sonra peş peşe göl kenarına gelmeyi başardı.

Ahmet Eren ile kıyıya çıkan Mustafa Gök, burada kendilerini bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, donan gölde buz üzerinde yürüyerek adaya gelen kurt ve çakalların hayvanlarına saldırdığını söyledi. Gök, "Bayağı bir zayiat oldu. Zaten onları kurtarmak, korumak içindi bugüne kadarki mücadelemiz. Doğum yapacak hayvanlarımız vardı ama çıkaramadık. Hava şartları müsaade ederse artık önümüzdeki günlerde çıkaracağız. Bize adada iken ilaç ve ekmek gönderen jandarmamıza sıkıntımızı giderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Besici Yakup Eren ise halen adada hayvanlarıyla birlikte bekliyor.

