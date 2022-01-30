Beyşehir Gölü'ndeki adada mahsur kalan besicilere ihtiyaçları drone ile ulaştırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Beyşehir Gölü'nde, etrafı buzla kaplanan adada mahsur kalan besicilere ihtiyaçları olan ilaç ve gıda kıyıdan drone aracılığıyla ulaştırıldı.

İlçenin Yeşildağ Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet, Yakup Eren ile Mustafa Gök adlı besiciler, 400 küçük ve 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu Hacıakif Adası'na bir hafta önce hayvanların kar nedeniyle yiyecek sıkıntısı çekmesi üzerine gitmek istedi. Besiciler donan gölden Ada'ya buzları kırarak tekneyle ulaştı. Yoğun kar yağışı ve gölün yeniden buz tutması üzerine geriye dönemeyen besiciler, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istedi.

Besicilerin yardım talebi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yeşildağ Mahallesi, İskele mevkisine geldi. Ekipler buradan, drona bağladıkları ilaç ve gıda maddelerini Ada'ya ulaştırdı.

