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Beyşehir Gölü'ne dökülen çaydaki balıkların toplu ölüm nedeni oksijen yetersizliği

KONYA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya: - "Çayda yeni ölümlerin olmaması için bir çalışma yapılarak su kaynağını açtırdık ve tekrar çaya su girişini sağladık. Bu çalışmanın ardından çaydaki su miktarının artması ile birlikte şu anda böyle bir sıkıntı gözükmüyor"

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’ne dökülen çaydaki toplu balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'ne dökülen çayın Yassıada Mevkisi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bölgeye su ürünleri mühendislerinden oluşan bir heyetin inceleme ve araştırma yapmak üzere gönderildiğini belirtti.

İncelemede, toplu balık ölümlerinin, çaydaki su azalmasına bağlı oksijen yetersizliğinden kaynaklandığının tespit edildiğini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Su ürünleri mühendislerimizin incelemeleri esnasında da yeni ölmekte olan balıklar ve bazılarının başlarını çıkarıp da nefes almaya çalışmaları gözlenmiştir. Bunun üzerine çayda yeni ölümlerin olmaması için bir çalışma yapılarak su kaynağını açtırdık ve tekrar çaya su girişini sağladık. Bu çalışmanın ardından çaydaki su miktarının artması ile birlikte şu anda böyle bir sıkıntı gözükmüyor."

- "Suya elektrik akımı verilmiş olabileceğiyle ilgili iddialar ise gerçeği yansıtmıyor"

Kaya, olta avcılığının da yapıldığı çayda levrek, sazan ve diğer türlerin de yaşam sürdüğünü vurgulayarak, "Suya elektrik akımı verilmiş olabileceğiyle ilgili iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey söz konusu olsa, bu işi yapan kişi ya da kişilerin oradaki balıkları toplayıp gitmeleri lazımdı. Toplu balık ölümlerinin yaşandığı yer lokal bir yer. Beyşehir'de bunun dışında karşılaştığımız böyle bir olumsuzluk söz konusu değil. Böyle bir ihbar da almış değiliz. Vatandaşlarımızdan, benzer durumlarla karşılaşılması durumunda kurumumuza mutlaka bilgi vermelerini istirham ediyoruz." dedi.

Beyşehir Gölü'ne dökülen çayın Adaköy Mahallesi Yassıada Mevkisi'ndeki köprü ağzında 24 Ağustos'ta görülen binlerce yavru balık ölüsüne rastlanmıştı. Vatandaşlar, bu durumun nedeninin araştırılmasını istemişti.

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