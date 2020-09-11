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Beyşehir’de 3. basamak erişkin yoğun bakım hizmet vermeye başladı

KONYA HABERLERİ  | 11.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yeni devlet hastanesinde açılan 3.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yeni devlet hastanesinde açılan 3. Basamak Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinin hastalara hizmet vermeye başladı.
Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu yaptığı açıklamada, hastanede mevcut yoğun bakımlara ilave olarak 7 yataklı 3 .basamak yoğun bakım biriminin de hizmete açıldığını belirterek, mevcut 24 erişkin ve 4 yeni doğan yoğun bakım yatak kapasitesiyle toplamda 28 yoğun bakım yatak sayısına ulaşıldığını ifade etti. Beyşehir Devlet Hastanesinin fiziksel imkanlarıyla bölgesel hastane olmanın verdiği sorumlulukla artan hizmet taleplerini karşılamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Dr. Küçükbuzcu, bu kapsamda halen hizmete devam eden 10 yataklı birinci basamak, 7 yataklı ikinci basamak yoğun bakım birimlerine yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmalarla 7 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım birimini de eklediklerini belirtti. Dr. Küçükbuzcu, "Hastanemizde mevcut yoğun bakım yatağı sayısının artırılması ve en üst basamak yoğun bakım seviyesi olan üçüncü seviye hizmet verebilmek için idaremizce projeler oluşturduk. Sağlık Bakanlığımızdan ve İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan izinlerle gerekli çalışmalara başladık. Bir ay gibi kısa sürede tüm ekip arkadaşlarımızla canla başla çalışarak 7 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım birimini hastanemize kazandırdık. Yoğun bakım birimimiz, 2 Eylül’de İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tescil edildi. Ünitede hasta kabul ve tedavilerine başladık. Yeni yoğun bakım birimimizin tüm Beyşehir ve bölgemiz halkına hayırlı olmasını diliyorum. Birimin açılmasında emeği geçen ve özveriyle çalışan hastanemizin değerli personellerine ve her türlü desteği esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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