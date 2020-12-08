Beyşehir’de yasa dışı avlanmaya ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yürütülen av koruma faaliyetlerine yönelik denetim ve kontrollerde milli parklar ekibi yasa dışı ördek avı yaptığı ileri sürülen 1 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Beyşehir ilçesindeki denetimlerinde yasa dışı kara avcılığı iddia edilen 1 kişiyi avda kullanılan malzemeleri ve avladığı ördekle birlikte yakaladı. Ekipler, avcının avda kullandığı ruhsatsız, takozsuz otomatik av tüfeği ile avladığı 1 yeşilbaş ördek ve 1 çamurcun kuşuna el koyarken cezai işlem uyguladı. Ekiplerin av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.



