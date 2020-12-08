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Beyşehir’de yasa dışı avlanmaya ceza

KONYA HABERLERİ  | 08.12.2020 12:35 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yürütülen av koruma faaliyetlerine yönelik denetim ve kontrollerde milli parklar ekibi yasa dışı ördek avı yaptığı ileri sürülen 1 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Beyşehir ilçesindeki denetimlerinde yasa dışı kara avcılığı iddia edilen 1 kişiyi avda kullanılan malzemeleri ve avladığı ördekle birlikte yakaladı.

Beyşehir’de yasa dışı avlanmaya ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yürütülen av koruma faaliyetlerine yönelik denetim ve kontrollerde milli parklar ekibi yasa dışı ördek avı yaptığı ileri sürülen 1 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Beyşehir ilçesindeki denetimlerinde yasa dışı kara avcılığı iddia edilen 1 kişiyi avda kullanılan malzemeleri ve avladığı ördekle birlikte yakaladı. Ekipler, avcının avda kullandığı ruhsatsız, takozsuz otomatik av tüfeği ile avladığı 1 yeşilbaş ördek ve 1 çamurcun kuşuna el koyarken cezai işlem uyguladı. Ekiplerin av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Beyşehir’de yasa dışı avlanmaya ceza

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