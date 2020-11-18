Beyşehir’de Yeni Ravza Camisi’nin yapımına dualarla başlandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yapımına başlanılan Yeni Ravza Camisi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle’deki Ravza Camisi’nin kapasitesinin yetersiz gelmesi üzerine Ravza Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde Yeni Ravza Camisi’nin yapımına başlanması kararı alındı. Caminin temel atma törenine katılan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir yaptığı konuşmada, camilerin Türk İslam toplumu için çok büyük manevi değerleri bulunduğuna dikkati çekti. Camilerde kılınan namazın sevabının çok daha fazla olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Yusuf Özdemir, bu nedenle cami yapımına özen gösterdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, "İnşallah bu cami de bitecek ve daha nice camilerin yapılmasına önder olacağız. Bu manada şunu söylemek istiyorum; kaymakamıma diğer kurum amirlerine huzur ve feraset içinde yaşayan ve böylesine eserlerin başlamasına vesile olan bu kadroya sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek ise, caminin Hayrul İzzet Vakfı ile Beyşehir İmam Hatipliler Yaşatma Derneği’nin arazileri üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, “Huzurlarınız da her iki vakfa ve derneğe de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eğer onlar gerekli onayı vermemiş olsalardı burada cami yapma imkânı olmayacaktı. Camimizin bu hale gelmesi ve çalışmalarında bize azim vermesi bakımından hasletten kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Huzurlarınızda hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni caminin temeline beton dökülerek yapımına başlandı.



