YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Beytüşşebap’ta fidanlar toprakla buluştu

Beytüşşebap’ta fidanlar toprakla buluştu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 12.11.2020 10:47 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından binlerce fidan toprakla buluştu.Beytüşşebap’ta kaymakamlık ve belediye ekipleri, Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Projesi kapsamında kent genelinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından binlerce fidan toprakla buluştu.
Beytüşşebap’ta kaymakamlık ve belediye ekipleri, Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Projesi kapsamında kent genelinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, Türkiye’deki orman varlığını arttırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye Bırakmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Kaymakam Meşeli, "Gençlerle bir araya gelerek fidanlar toprakla buluşturuldu. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere en güzel cevap bu oldu. Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes diyoruz" dedi.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde iki yıldır devam eden bu güzel projenin hayırlı olmasını diliyorum. Topyekun bir seferberlik var, ülke genelinde milyonlarca fidan dikiliyor. Güzel bir Türkiye için hep birlikteyiz. Beytüşşebap’tan fidan dikerek tüm dünyaya nefes olduk inşallah" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

Şırnak Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
11:59
İkindi
14:45
Akşam
17:09
Yatsı
18:27

Şırnak Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Dicle Eczanesi
Merkez
Fadıl Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Demir Eczanesi
Idil
Yaşam Eczanesi
Silopi
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.