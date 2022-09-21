MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bez Bebek'in kötü karakteri Şoker'in değişimi görenleri şaşırtıyor! Unutulmaz rolü canlandıran Mehmet Usta bakın şimdi ne yapıyor

Bez Bebek'in kötü karakteri Şoker'in değişimi görenleri şaşırtıyor! Unutulmaz rolü canlandıran Mehmet Usta bakın şimdi ne yapıyor

21.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez 2007 yılında yayınlanan ve karakteriyle çokça sevilen fantastik dizi Bez Bebek, seneler sonra oyuncularıyla zaman zaman gündem oluyor. Çocukların ve gençlerin severek izlediği dizinin kötü karakteri Şoker ise yaşadığı değişimle görenleri şaşırtıyor. Bez Bebek'in Şoker'i Mehmet Usta bakın şimdi ne yapıyor...

Bez Bebek'in kötü karakteri Şoker'in değişimi görenleri şaşırtıyor! Unutulmaz rolü canlandıran Mehmet Usta bakın şimdi ne yapıyor

Bir dönem FOX ekranlarında yayınlanan çocuk dizisi Bez Bebek'in kötü karakteri Şoker, sempatikliği ve eğlenceli tavırları ile oldukça ilgi çekiyordu. Şoker'in hareketleri, şarkıları, makyajı ve kostümleri çocuklar tarafından beğenilirken, seneler sonra Şoker karakterini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

BEZ BEBEK'İN ŞOKER'İ MEHMET USTA'YI GÖRENLER TANIYAMIYOR!

İlgiyle izlenen dizide bir bez bebek olan Nana, doğum gününde insan olmayı istiyor ve Nana'nın bu dileği, Oyuncaklar Dünyasında yaşayan bir oyuncak olan Şoker'i kızdırıyordu.

soker44

Evrim Akın'ın Nana'yı canlandırdığı dizide Tan Sağtürk, Oya Aydoğan, Sevinç Aktansel, Ege Tanman, Asena Keskinci, Fatoş Kabasakal ve Sibel Kasapoğlu gibi pek çok isim de yer alıyordu.

soker55

Şoker'i canlandıran Mehmet Usta ise seneler sonraki görüntüsüyle şaşırttı.

soker22

20 Şubat 1973 doğumlu olan ve 49 yaşında olduğu bilinen isim; Ruhsar, Ekmek Teknesi, Leyla ile Mecnun gibi pek çok dizide rol almıştı. Usta, son olarak Teşkilat dizisinin ilk sezonunda da rol almıştı.

İşte, Bez Bebek'in kötü karakteri Şoker'in son hali...

sokersonilk111

sokerson11

soker2222

sokerson3333

sokerson4444

sokerson555

sokersonhali66

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında Didem Arslan'ı çıldırtan olay! Adanalı Alev’i stüdyodan kovdu Canlı yayında Didem Arslan'ı çıldırtan olay! Adanalı Alev’i stüdyodan kovdu
Ünlü oyuncudan skandal paylaşım! "Döver bayıltır sen uyurken de s...m" Ünlü oyuncudan skandal paylaşım! "Döver bayıltır sen uyurken de s...m"
Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandıAcun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Usta Bez bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

Kazançları dudak uçuklattı! O köy Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Kazançları dudak uçuklattı! O köy Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı olay oldu! Belediye başkanı paylaştı

Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı olay oldu! Belediye başkanı paylaştı

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.