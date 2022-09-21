Bez Bebek'in kötü karakteri Şoker'in değişimi görenleri şaşırtıyor! Unutulmaz rolü canlandıran Mehmet Usta bakın şimdi ne yapıyor

Bir dönem FOX ekranlarında yayınlanan çocuk dizisi Bez Bebek'in kötü karakteri Şoker, sempatikliği ve eğlenceli tavırları ile oldukça ilgi çekiyordu. Şoker'in hareketleri, şarkıları, makyajı ve kostümleri çocuklar tarafından beğenilirken, seneler sonra Şoker karakterini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

BEZ BEBEK'İN ŞOKER'İ MEHMET USTA'YI GÖRENLER TANIYAMIYOR!

İlgiyle izlenen dizide bir bez bebek olan Nana, doğum gününde insan olmayı istiyor ve Nana'nın bu dileği, Oyuncaklar Dünyasında yaşayan bir oyuncak olan Şoker'i kızdırıyordu.

Evrim Akın'ın Nana'yı canlandırdığı dizide Tan Sağtürk, Oya Aydoğan, Sevinç Aktansel, Ege Tanman, Asena Keskinci, Fatoş Kabasakal ve Sibel Kasapoğlu gibi pek çok isim de yer alıyordu.

Şoker'i canlandıran Mehmet Usta ise seneler sonraki görüntüsüyle şaşırttı.

20 Şubat 1973 doğumlu olan ve 49 yaşında olduğu bilinen isim; Ruhsar, Ekmek Teknesi, Leyla ile Mecnun gibi pek çok dizide rol almıştı. Usta, son olarak Teşkilat dizisinin ilk sezonunda da rol almıştı.

İşte, Bez Bebek'in kötü karakteri Şoker'in son hali...





