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Bez Bebek'in minik Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali büyüledi! İddialı pozları dikkat çekti

19.09.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bez Bebek'te Yağmur rolüne ünlü oyuncu Asena Keskinci hayat veriyordu. Dizide çocuk oyuncu olan Asena Keskinci şimdilerde kocaman bir genç kız oldu. Değişimiyle görenleri hayrete düşüren Keskinci'nin iddialı pozları da dikkat çekti.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisi oyuncuları arasında Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi ünlü isimler yer alıyordu. Dizide canlandırdığı Yağmur rolü ile hafızalara kazınan Asena Keskinci güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da doğan Asena Keskinci, seyirci karşısına ilk kez 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli diziler ile çıktı.

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Esas şöhretini Bez Bebek dizisi ile yakalayan Asena Keskinci, daha sonra birçok başarılı yapımda yer aldı. Keskinci, 2010 yılında TRT Kadın Ödüllerinde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazandı.

bez bebek nana yağmur

SON HALİ MEST ETTİ

Bez Bebek dizisinde rol almaya başladığında henüz 6 yaşında olan Asena Keskinci şimdilerde 22 yaşında.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Asena Keskinci'nin Instagram hesabında 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

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Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin iddialı pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

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Ünlü oyuncuya takipçilerinden, "Nasıl 22 ola bilirsinn? Bez bebek izlediğim günler dün gibi aklımda", "A a çok iyi çokk", "yine olay olmuşsun", Çok güzelsin be" şeklinde yorumlar geliyor.

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