Bez Bebek'in minik Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali büyüledi! İddialı pozları dikkat çekti

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisi oyuncuları arasında Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi ünlü isimler yer alıyordu. Dizide canlandırdığı Yağmur rolü ile hafızalara kazınan Asena Keskinci güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da doğan Asena Keskinci, seyirci karşısına ilk kez 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli diziler ile çıktı.

Esas şöhretini Bez Bebek dizisi ile yakalayan Asena Keskinci, daha sonra birçok başarılı yapımda yer aldı. Keskinci, 2010 yılında TRT Kadın Ödüllerinde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazandı.

SON HALİ MEST ETTİ

Bez Bebek dizisinde rol almaya başladığında henüz 6 yaşında olan Asena Keskinci şimdilerde 22 yaşında.

Sosyal medyayı aktif kullanan Asena Keskinci'nin Instagram hesabında 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin iddialı pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden, "Nasıl 22 ola bilirsinn? Bez bebek izlediğim günler dün gibi aklımda", "A a çok iyi çokk", "yine olay olmuşsun", Çok güzelsin be" şeklinde yorumlar geliyor.





