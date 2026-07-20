İlayda Şeker ikinci kez hamile! Kızının son halini de paylaştı

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışmış, yarışma sonrası ise aşk yaşamaya başlamıştı.

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti. Evliliklerini kızları İlis ile taçlandıran ünlü çiftten yeni bir haber geldi.

Sosyal medya hesaplarından kızları İlis'in yer aldığı bir video paylaşan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, ikinci çocuklarının yolda olduğunu resmen ilan etti.

Videoda küçük İlis'in elindeki ultrason fotoğrafını öptüğü anlar dikkat çekti. Paylaşıma

"Çok şükür Allaha bize bu günleri görmeyi nasip etti. 2. Evladımızda geliyor" notu düşüldü.



Sosyal medyada küçük İlis'i görenler ise "Aynı babası", "Aynı İsmail", "Maşallah babasına benziyor" yorumlarında bulundu.