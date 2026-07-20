İsmail Yüksek ve Esen Matraş evlendi! "Gelinliği son anda kapatmışlar gibi"

Futbolcu İsmail Yüksek ile Esen Matraş, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çifti bu mutlu gününde futbolcunun meslektaşları, yakın arkadaşları ve aileleri de yalnız bırakmadı.

Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün önceki başkanı Ali Koç eski bakanlardan AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren yaptı.

Fenerbahçeli futbolcular ve Galatasaray’da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır da düğüne katıldı. Düğünde futbolcuların dans ettikleri anlar kadar Esen Matraş'ın gelinliği de konuşuldu.

İsmail Yüksek’in eşi Esin Matraş’ın düğün öncesi hazırlık süreci paylaşıldı. Gelinliğin ilk hali ile son hali arasındaki fark ise gözden kaçmadı.



Sosyal medyada dantel detayını görenler "Sonradan eklenmiş gibi", "Sanki terzi faciası olmuş", "Gelinliği son anda kapatmışlar gibi", "Kızılcık Şerbeti Pembe mi seçti gelinliği", "Her hali güzel ama dantel sonradan eklenmiş gibi" yorumlarında bulundu.