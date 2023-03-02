Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ağızları açık bıraktı! Güzelliğiyle mest etti

2007- 2010 yılları arasında FOX TV'de yayınlanan ve başrolünde Evrim Akın, Tan Sağtürk ve Oya Aydoğan'ın yer aldığı Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı Kulina'nın torunu Pompirikya'yı canlandırıyordu.

Kötü karakterdeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken çocuk yıldız şimdi büyüdü ve genç bir kadın oldu. Elif Ceren Balıkçı son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Elif Ceren Balıkçı 9 Nisan 1999 yılında Avusturya'da doğdu. Elif Ceren Balıkçı ilk olarak Kayıp Prenses dizisindeki rolüyle ekranlara geldi.

Sonsuz Bir Aşk, Bez Bebek, Merhamet, Karışık Kaset, Bana Artık Hicran De, Göç Zamanı, Öğretmen, Madalyon, Kırgın Çiçekler ve Zil Çalınca gibi pek çok projede yer aldı.





