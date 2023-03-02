MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ağızları açık bıraktı! Güzelliğiyle mest etti

Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ağızları açık bıraktı! Güzelliğiyle mest etti

02.03.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran dizilerden Bez Bebek'te hayat verdiği Pompirikya karakteri ile hafızalarımıza kazınan Elif Ceren Balıkçı'nın son halini görenler gözlerine inanamıyor. Elif Ceren Balıkçı artık büyüdü, genç bir kadın oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç oyuncu güzelliğiyle de mest ediyor.

Bez Bebek'in Pompirikya'sı Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ağızları açık bıraktı! Güzelliğiyle mest etti

2007- 2010 yılları arasında FOX TV'de yayınlanan ve başrolünde Evrim Akın, Tan Sağtürk ve Oya Aydoğan'ın yer aldığı Bez Bebek dizisinin çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı Kulina'nın torunu Pompirikya'yı canlandırıyordu.

bez bebek Pompirikya 22

Kötü karakterdeki başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken çocuk yıldız şimdi büyüdü ve genç bir kadın oldu. Elif Ceren Balıkçı son haliyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.

bez bebek 8

bez bebek 7

Elif Ceren Balıkçı 9 Nisan 1999 yılında Avusturya'da doğdu. Elif Ceren Balıkçı ilk olarak Kayıp Prenses dizisindeki rolüyle ekranlara geldi.

bez bebek 4

Bez Bebek 3

Sonsuz Bir Aşk, Bez Bebek, Merhamet, Karışık Kaset, Bana Artık Hicran De, Göç Zamanı, Öğretmen, Madalyon, Kırgın Çiçekler ve Zil Çalınca gibi pek çok projede yer aldı.

bez bebek 6

bez bebek 5

Bez Bebek 2

Bez Bebek 1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem sonrası enkazı paylaştı! O detay görenleri şaşırttıDeprem sonrası enkazı paylaştı! O detay görenleri şaşırttı
Çukur'un Timsah Celil'iydi! Cesur pozları olay olduÇukur'un Timsah Celil'iydi! Cesur pozları olay oldu
Milyoner'i kazanmıştı! Depremden sonra...Milyoner'i kazanmıştı! Depremden sonra...
Anahtar Kelimeler:
Elif Ceren Balıkçı Bez bebek sosyal medya Oya Aydoğan karakteri

En Çok Okunan Haberler

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

EYT ile emekli olacaklara 12.389 TL maaş!

EYT ile emekli olacaklara 12.389 TL maaş!

Yaptığı bağışla şaşırttı! İşte toplanan miktar...

Yaptığı bağışla şaşırttı! İşte toplanan miktar...

Murat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttı

Murat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttı

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Erce Kardeşler, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı!

Erce Kardeşler, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.