Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Siemens Healthineers Türkiye arasındaki iş birliği devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi, klinik biyokimya laboratuvarlarında bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yanıt vermek için Siemens Healthineers uzmanlığını tercih etti.

Siemens Healthineers açıklamasına göre, Türkiye'de sağlık sektörünün 2 köklü kuruluşu olan Siemens Healthineers Türkiye ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi iş birliğine gitti. İş birliği ile Siemens Healthineers, Bezmialem Vakıf Üniversitesi merkez ve Dragos Hastaneleri ile Fatih, Eyüpsultan ve Sultangazi semt polikliniklerinde bulunan klinik biyokimya laboratuvarlarında son teknolojiye sahip yenilikçi laboratuvar çözümlerinin kurulumunu gerçekleştirdi.

Siemens Healthineers tarafından tasarlanan ileri teknolojili laboratuvar çözümlerini tercih eden Bezmialem Vakıf Üniversitesi, bu sayede klinik biyokimya laboratuvarlarındaki ihtiyaca yeni ve yüksek standartlara sahip, yüksek hız, kolay kullanım ve dünya standartlarında sonuç kalitesi sunan yeni immünometrik ve klinik kimya analizör teknolojileri ile yanıt veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, Türkiye'nin en önemli sağlık kurumlarından olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin sağlık sektörünün gelişimine hizmet etmek için önemli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi teknolojilerimizle donattığımız bu laboratuvarlar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin hastalarına ve sağlık profesyonellerine en iyi çözümleri sunma ve Siemens Healthineers Türkiye olarak bizim de 'sağlık sektöründe herkes için her yerde çığır açan yeniliklere öncülük etme' tutkumuzun ortak bir sonucu. Bu projemizle laboratuvar süreçlerinde yeni nesil teknoloji kullanımının ülkemizde yaygınlaşması yolunda birlikte önemli bir adım atıyoruz."

- "Dünya standartlarında laboratuvar teknolojilerini bir kez daha Türkiye'ye kazandırmak gurur verici"

Siemens Healthineers Türkiye Laboratuvar ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürdal Şahin de kuruluşundan bu yana zamanının ötesinde olmayı başarabilen ve sağlık sektörüne sunduğu katkılarla çok önemli yeri olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ile bu önemli iş birliğine imza atmaktan ve yenilikçi laboratuvar çözümleriyle bu değerli kurumun sürekli gelişim hedefine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Siemens Healthineers Türkiye olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve iş ortakları ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile şu anda dünya standartlarındaki laboratuvar teknolojilerini bir kez daha Türkiye'ye kazandırmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirten Şahin, bu önemli projenin gerçekleşmesinde Siemens Healthineers Türkiye çözüm ortakları Medikoset ve Yağmur Medikal'e katkılarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdürrahim Koçyiğit ise sağlık alanında teşhis ve tedavide gerçekleştirilen test ve tahlil gibi işlemlerin kalitesi kadar hızının da çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zira bazı hastalıklar için istenilen testler hızlı sonuçlandırılmazsa sonuçları vahim olabilir. Siemens Healthineers Türkiye ile geliştirilen iş birliği kapsamında kurumumuzun tüm hastane ve semt polikliniklerinde yer alan tıbbi biyokimya laboratuvarlarına kurulan bu yeni sistem sayesinde laboratuvar süreçlerimizde verimlilik artışı sağlayacağız. Test, tetkik ve tahlillerde hızımız bir kat daha artacak. Dolayısıyla hastalarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesinde de artış sağlayacağız. Öte yandan, Siemens Healthineers Türkiye de bu iş birliği sayesinde dolaylı olarak Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan araştırmacılarımız ve öğrencilerimizle yakın temas kurma olanağını bulmuş olacak."

- İnovasyonun iki temsilcisi bir arada

Verilen bilgiye göre, 1845'te Sultan Abdülmecit'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından kurulan ve eski adı "Bezm-i Âlem Gureba-i Müslimin Hastanesi" olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, döneminin en modern sağlık kurumu olarak biliniyor.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, 200 yıla yaklaşan köklü tarihi boyunca ilk modern ameliyathanenin kuruluşundan ilk laboratuvarın açılışına, ilk modern kanser tedavisinden Behçet hastalığının keşfine dek çok sayıda yenilik ve gelişmede öncü rol oynadı. Bu yenilikçi yönüyle sağlık sektöründe inovasyonun en önemli temsilcilerinden Siemens Healthineers ile ortak bir misyonu paylaşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Siemens Healthineers arasında yapılan ilk iş birliğinin geçmişi, bundan yıllar öncesine, Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllara kadar uzanıyor.

1924'te Cumhuriyet'in ilk röntgen cihazı, Siemens imzasıyla, o zamanki adıyla Vakıf Gureba Hastanesi'nde kurulmuştu. Sağlık sektöründe kendi alanlarında öncülük etmeye devam eden iki kurum, bir kez daha sağlık profesyonellerine ve hastalara en iyi hizmet sunmak için güçlerini birleştirdi.

