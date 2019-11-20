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BFV Sorumlusu Mehmet Matur, "asker selamı"na Almanların bakışını yorumladı

FUTBOL HABERLERİ  | 20.11.2019 21:36 | Son Güncelleme

Berlin Futbol Federasyonunun (BFV) Uyum Sorumlusu Mehmet Matur, Almanların, ülkede yaşayan Türk gençlerini anlamak için adım atmaları gerektiğini söyledi.

BFV Sorumlusu Mehmet Matur, "asker selamı"na Almanların bakışını yorumladı

Mehmet Matur, Berlin Türk Spor Merkezi'nin (TSM) düzenlediği etkinlikte Almanya'daki Türk kökenli futbolcuların karşılaşmalarda asker selamı vermesi ve bu konuda ülkede yaşanan tartışmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Berlin Futbol Federasyonundaki yetkililerin, asker selamıyla ilgili tartışma başladığında kendisinden görüş talep ettiklerini belirten Matur, yetkililere, Türk insanının üniformaya sevgi duyması ve askere gidenlerin aile içinde gurur kaynağı olması gibi Türkiye'de askerlere yönelik bakış açısını anlattığını ifade etti.

Bunları anlattıktan sonra Berlin'de bu sürecin diğer eyaletlere göre daha sakin geçmesinin sağlandığını kaydeden Matur, "Almanların Türk kökenli gençlerin iki kültürlü olduğunu anlaması lazım. Bunu anlamakta niye zorluk çekiyorlar ben de anlamıyorum. Entegrasyon çift taraflı olur. Almanların kendilerini aşması lazım. Biz bir adım attığımızda onların da bir adım atması lazım." diye konuştu.

Matur, Türk kökenli gençlerin okulda, evin dışında Almanca konuştuğunu, kulüplerde Alman disipliniyle çalıştığını, ancak eve geldiklerinde Türkçe konuştuğunu, Türk mekanlarında eğlendiklerini vurguladı.

Eski Alman Milli Takımı futbolcusu Mesut Özil'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinden sonra da Almanya'da tartışmalar yaşandığını anımsatan Matur, "Bunlar büyütülecek şeyler değil. Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmekten daha doğal bir şey olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman toplumunun bu tür olaylara tepki göstermesinin Türk kökenli gençlerde hayal kırıklığı oluşturduğunu anlatan Matur, "Gençler, 'Biz Almanlara ne zaman kendimizi kabul ettireceğiz' diyorlar. Biz niye savunmaya geçip kendimizi anlatmak zorundayız." ifadesini kullandı.

"ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE ÇEŞİTLİLİK FUTBOL İÇİN DE İYİDİR"

Kimsenin asimile olmak istemeyeceğini vurgulayan Matur, "Kültürünü, dinini bıraksın, her şeyi terk etsin, Alman olsun, onlar gibi yaşasın... Bunu kimse isteyemez. Bunu kimse yapmaz. Çok kültürlülük ve çeşitlilik futbol için de iyidir, toplum için de iyidir." şeklinde konuştu.

Bu tür tartışmalardan dolayı entegrasyon alanında ilerleme sağlanamadığını, hatta geriye doğru adımların atıldığını ifade eden Matur, "Bu, Alman toplumundan kaynaklanıyor; pireyi deve yapmalarından dolayı." dedi.

Matur, iki ay önce Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın seçiminde Berlin eyaletinin delegesi olduğunu belirterek, federasyonlarda ve kurumlarda daha fazla göçmen kökenlilerin yer alması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Berlin Türk Spor Merkezi'nin düzenlediği etkinliğe Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız, TSM Başkanı Rauf Çakır, Berlin amatör liglerinde mücadele eden ve Türk kökenlilerin yönetimde olduğu kulüplerin temsilcileri katıldı.

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Almanya Berlin Futbol Federasyonu Uyum Sorumlusu Mehmet Matur

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HER TÜRK .. ASKER DOĞAR....
sizler gurbetçi kardeşlerimiz bu selamın yanlızca askere değil aynı zamandada taraftara verildiğini biz sizin askeriniziz demek istediğini futbolcuların anlatmanız lazım bakalım o zaman Alman futbol taraftarları nasıl bakacaklar futbolcularına futbolcular sahada tribündeki taraftarların askeridir diye anlatmalısınız ki taraftarlar bunun kötü bir şey yada siyasi bir şey olmadığını bilmeliler
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