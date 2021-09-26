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Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 16 madalya kazandı

26.09.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular toplam 16 madalyayla tamamladı.

Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 16 madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular toplam 16 madalyayla tamamladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'daki yarışların ilk gününde 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye'nin, son günde de 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığı belirtildi.

Organizasyonun son gününde biathle etabı ferdi yarışlarının düzenlendiği aktarıldı. Yüzme ve koşudan oluşan biathle branşında 11 yaş altı kızlar kategorisinde Yaprak Nisa Şengül, 13 yaş altı kızlarda Nisa Cebeci, 13 yaş altı erkeklerde Abdulsamet Altay, 15 yaş altı erkeklerde Ahmet Ege Önder'in altın madalyaya uzandığı aktarıldı.

11 yaş altı erkeklerde Egemen Özden gümüş, 15 yaş altı kızlarda ise Aydan Demiröz'ün ise bronz madalya kazandığı bildirildi.

Türkiye'nin yarışları 8 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla bitirdiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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