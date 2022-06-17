Çeşitli sebzelerle hazırlanan dolmalar sofraları süsleyen lezzetlerin başında geliyor. Bunlarda biri de biber dolması. Haberimizdeki tarifle biber dolmasını evinizde kolaylıkla hazırlayıp sunabilirsiniz. Peki biber dolması nasıl yapılır? Biber dolması malzemeleri neler? İşte biber dolması tarifi...

BİBER DOLMASI MALZEMELERİ

20 adet dolmalık biber

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

5 adet kuru soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

Yarım çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

2 su bardağı pirinç

1/2 demet dereotu

1/2 demet taze nane

BİBER DOLMASI TARİFİ

Yemeklik doğradığınız kuru soğanı zeytinyağında kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları da ilave edin. Fıstıklar pembe rengini aldığında pirinçleri ilave edip kavurun. 2 tane domatesin kabuk kısımlarından biberlere kapak olacak şekilde parçalar kesin. Ortalarında kalan bölümleri diğer domatesle birlikte rende yapın.

Pirinçler yumuşadığında kuş üzümünü, tuzu, şekerini, taze nane, dereotu ve baharatları da ekleyip karıştırın. Ardından ocağın altını kapatın.

Dolmalık biberlerin tepelerini kesin ve çekirdeklerini temizleyin. Biberlerin içlerine ılınan dolma içini doldurun ve tencereye dizin. Ardından domatesten küçük parçalar kesin ve bunlarla biberlerin üzerini kapatın.

Tencereye biberlerin ağız kısmı yukarı gelecek şekilde dizin, su koymadan evvel ocağın altını açın ve biberlerin altını bir harlayın. Biberlerin hafif kokusu çıktığında, yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin. İsterseniz üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin ve en kısık ateşte kapağı kapalı halde 45 dakika boyunca pişirin. Ardından dolmaları bir gece dinlendirin ve soğutun. Bu şekilde lezzeti artacaktır. Afiyet olsun...



