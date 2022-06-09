Biber gazı sıkarak askerin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde biber gazı sıkarak askerin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın, 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, astsubay E.Ş, cep telefonunu satmak için bir internet sitesine ilan verdi. M.C.Ş. (22) ve S.K. (21) adlı kadın, telefonu satın alma bahanesiyle E.Ş. ile iletişime geçerek Sülün Kuşu Kavşağı'nda buluştu.

E.Ş'nin aracına binen şüpheliler, kendilerini evlerine bırakmalarını talep etti. Aracın arka koltuğuna oturan S.K, telefonu inceleme bahanesiyle eline aldı. Yolda ilerlediği sırada ön koltukta bulunan M.C.Ş, E.Ş'nin yüzüne biber gazı sıktı. Ardından zanlılar, telefonu da alarak duran araçtan inerek kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri çalışmada E.Ş'yi arayan telefon numarasından şüphelilerin adresini belirledi. Şüpheliler, Anadolu Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına alındı.

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların sattığı belirlenen cep telefonu ise alınarak sahibine teslim edildi.

