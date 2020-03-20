Bıçaklanan genç ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bıçaklanan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan kavgada N.T. (16) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan N.T., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın ardından kaçan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. N.T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

