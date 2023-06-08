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Bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı

08.06.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta çıkan bıçaklı kavgada 1’i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Bıçaklı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Bıçaklanan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer 3 yaralının ise durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi 1. Ferah Sokak’ta henüz bilinmeyen bir sebepten 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada Z.S.K. bıçaklanarak yaralanırken diğer 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbarlar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan bıçaklanan yaralının hayati tehlikesi bulunurken 3 diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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