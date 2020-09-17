YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Bıçaklı şakalaşma kanlı bitti

Bıçaklı şakalaşma kanlı bitti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.09.2020 23:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, arkadaşlar arasındaki bıçaklı şakalaşma hastanede son buldu.Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında Ahmet Y.

Adıyaman’da, arkadaşlar arasındaki bıçaklı şakalaşma hastanede son buldu.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında Ahmet Y. ve iki arkadaşı bıçakla şakalaşmaya başladı. Arkadaşlarıyla şakalaşan Ahmet Y., ismi öğrenilemeyen arkadaşının bıçak darbesiyle bacağından yaralandı. Yaralı Ahmet Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri şakalaşma esnasında arkadaşını bacağından bıçaklayan ismi öğrenilemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yardımına itfaiye koştu
Yardımına itfaiye koştu
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Kayserispor başsağlığı mesajı yayınladı
Kayserispor başsağlığı mesajı yayınladı
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
İzmir’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
İzmir’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Devlet Övünç Madalyaları sahiplerine teslim edildi
Devlet Övünç Madalyaları sahiplerine teslim edildi

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
12:26
İkindi
15:56
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Duygu Eczanesi
Merkez
Nurun Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Kardelen Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
Vali Çuhadar’dan CHP’ye ziyaret
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Adıyaman’da trafik kazası: 2 Yaralı
Adıyaman’da trafik kazası: 2 Yaralı
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.