BİDOS üyesi kadınlar bir araya geldi

Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği (BİDOS) kadınlar bir araya gelerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü pasta keserek kutladılar.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren BİDOS Sekreteri Funda Tellici, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti. Tellici, "BİDOS sinerji eğitimine de yer vererek katılımcılarla beyin fırtınası oluşturup sinerji ekip çalışması yaptık. Öğrencilerin kişisel gelişimlerini her fırsatta vurgulanarak, bu konularda çalışmalar yaptık. Üniversitede açılan BİDOS stant çalışmasında görev alan öğrenciler için referans mektubu ve teşekkür belgesi oluşturduk. Bu belgelerin takdiminin ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü dolayısıyla kadınlar olarak bir pasta kestik. Kadınlar gününde doğaya gönül vermiş kardeş kulüplerden biri olan Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları üyelerini ilimizde misafir ederek, ortak faaliyetlerde bir araya gelmek için fikir alış verişi yaptık" dedi.



