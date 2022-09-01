Bien, trendlere yön veren koleksiyonlarını İtalya'da sergileyecek

İSTANBUL (AA) - Tasarımdaki öncü kimliği ve çevreci yaklaşımıyla adından söz ettiren Bien, 26-30 Eylül tarihleri arasında İtalya Bologna'da gerçekleştirilecek dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie'de global sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iç ve dış mekan olmak üzere geliştirdiği geniş ürün yelpazesini uluslararası arenada görücüye çıkaracak Bien, ürün teknolojilerini ve gelecek trendlerini de katılımcılarla paylaşacak.

Dünya seramik sektörünün en önemli fuarlarından olan, dünyanın dört bir yanından mimarların, yapı firmalarının ve satın alımcıların oldukça geniş bir katılım göstereceği Cersaie Fuarı'nda Bien, tasarım ve desen gücünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

En yeni trendlerle geliştirdiği duvar karosu ve porselen karo koleksiyonlarıyla sektörün global oyuncuları arasında yer alan Bien, ürünlerini ön plana çıkaran teknoloji, desen, çeşitlilik ve sağlamlık gibi tüm detayları sektör profesyonellerine tanıtacak.

Son teknoloji üretim tesisleri, eşsiz tasarım çizgisi ve küresel pazardaki bilinirliği ile şirket, trendlere yön vermeye devam edecek.

