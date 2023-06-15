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Biga Alışveriş ve Kültür Festivali yoğun ilgi gördü

15.06.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, 9-10-11 Haziran tarihlerinde Kapalı Pazar Yeri’nde üç gün boyunca gerçekleştildi.

Biga Alışveriş ve Kültür Festivali yoğun ilgi gördü

Festival, 3 gün boyunca, Biga ve ilçe dışından misafirlerin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, 9-10-11 Haziran tarihlerinde Kapalı Pazar Yeri’nde üç gün boyunca gerçekleştildi. Festival, 3 gün boyunca, Biga ve ilçe dışından misafirlerin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Festival alanında kurulan çeşitli stantlar ve tezgahlar, ziyaretçilere eşsiz bir alışveriş deneyimi sundu. Yerel işletmeler, el sanatları üreticileri ve gıda tedarikçileri, ürünlerini sergileyerek ziyaretçilere geniş bir yelpazede alışveriş fırsatı sağladı.

Festivalin ilk gününden itibaren, kültürel etkinlikler büyük ilgi gördü. Yerel sanatçılar ve gruplar, enerjik konserler, etkileyici dans gösterileri ve ilgi çekici tiyatro performanslarıyla festival alanını canlandırdı. Katılımcılar, sanatsal gösterilerin keyfini çıkarırken, aynı zamanda festivale özgü lezzetlerle tatlı bir mola da verebildiler.

Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve İl protokolünün değerli üyeleriyle birlikte çok sayıda Bigalı’nın katılımıyla açıldı. Bu destek, festivalin başarısını ve önemini vurguladı.

Festivalin her günü boyunca, festival alanında oluşturulan renkli atmosfer ve zengin içerik, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, katılımcılarına alışveriş imkanı, kültürel etkinlikler ve eğlence dolu anlar sunarak bölgedeki önemli etkinlikler arasında yerini aldı.

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Çanakkale Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

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Sabah
05:37
Öğle
13:20
İkindi
17:18
Akşam
20:52
Yatsı
22:40

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

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