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Biga Belediyesi kıraathaneleri dezenfekte etti

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak olan Biga’daki kıraathanelerde dezenfekte çalışması yaptı.Biga Belediyesi, Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tedbir ve çalışmalarına devam ederken, esnafa destek niteliğindeki faaliyetlerini de sürdürüyor.

Çanakkale’nin Biga Belediyesi, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak olan Biga’daki kıraathanelerde dezenfekte çalışması yaptı.
Biga Belediyesi, Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tedbir ve çalışmalarına devam ederken, esnafa destek niteliğindeki faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Covid-19 tedbirleri nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan kıraathaneler 1 Haziran Pazartesi günü müşterilerine yeniden hizmet vermek için hazırlık yaparken, Biga Belediyesi ekipleri de Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın talimatıyla dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri, Biga Kahveciler Esnaf Odası’na bağlı olarak hizmet veren kıraathaneleri masa, sandalye, kapı ve ocaklar başta olmak üzere alanları dezenfekte ederken, ilaçlanan mekanlara belge verildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan kıraathaneler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdeye göre 1 Haziran tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet verecek olan kıraathanelerin Kahveciler odamızla koordineli halde hareket ederek dezenfekte çalışmasını yaptık. Bizim de hem esnafımızdan hem de vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönündedir. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Ben kıraathane işletmesi sahibi arkadaşlarımıza da dükkanlarının kapalı olduğu sürede gösterdikleri sabır için teşekkür ederim. Yeni süreç hayırlı olsun” dedi.

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Merkez
Yeni Eczanesi
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Gözde Eczanesi
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Ayvacik
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