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Biga Fenerbahçeliler Derneği’nden yardım dolabı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 25.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan Fenerbahçeliler Derneği yeni bir projeye imza atarak, Ramazan ayı boyunca ihtiyacı olan vatandaşlara pide ve tatlı ikramında bulunacak.Biga Kocaköprü yanındaki market önünde kurulan dolaptan ihtiyacı olan vatandaşların 30 gün boyunca ücretsiz pide ve tatlı alabileceklerini belirten Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Arda Bozkurt, “Biz Biga Fenerbahçeliler Derneği Yönetimi olarak hayata geçirdiğimiz bu projede derneğimize destek olanlardan oluşan yardımları yine ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz.

Biga Fenerbahçeliler Derneği’nden yardım dolabı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan Fenerbahçeliler Derneği yeni bir projeye imza atarak, Ramazan ayı boyunca ihtiyacı olan vatandaşlara pide ve tatlı ikramında bulunacak.
Biga Kocaköprü yanındaki market önünde kurulan dolaptan ihtiyacı olan vatandaşların 30 gün boyunca ücretsiz pide ve tatlı alabileceklerini belirten Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Arda Bozkurt, “Biz Biga Fenerbahçeliler Derneği Yönetimi olarak hayata geçirdiğimiz bu projede derneğimize destek olanlardan oluşan yardımları yine ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Şadan Doğan başkanımızın başlattığı projelere bir yenisini ekleyerek ramazan ayında 30 gün boyunca bu market önünde oluşturduğumuz dernek dolabımızda gerçek ihtiyacı olan herkes pide ve tatlı alabilir ve evine götürebilir. Projede desteği ve emeği büyük olan yönetim kurulumuza ayrıca destek veren tüm üyelerimize ve halkımıza teşekkür ediyor ve Allah kabul etsin diyorum” dedi.

Biga Fenerbahçeliler Derneği’nden yardım dolabı

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