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Biga’da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanları, Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı’nın davetiyle akşam yemeğinde buluştu.15 Şubat Cumartesi günü yapılacak Biga Kent Konseyi Genel kurulu öncesi, Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı’nın çağrısı ile Biga’daki 7 siyasi partinin başkanları bir araya geldi.

Biga’da siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde siyasi partilerin ilçe başkanları, Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı’nın davetiyle akşam yemeğinde buluştu.
15 Şubat Cumartesi günü yapılacak Biga Kent Konseyi Genel kurulu öncesi, Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı’nın çağrısı ile Biga’daki 7 siyasi partinin başkanları bir araya geldi. Birlikte yönetim ve halkın yönetim süreçlerine katılması için var olan Kent Konseylerinde, Tüm Türkiye’de uygulanması istenilen birliktelik Biga’da gerçekleşti.
Toplantıda ilçe başkanları bu birlikteliğin örnek alınmasını ve Biga’da bunu başarmışken bütün ilçelerde ve illerde de bu dayanışmayı görmek istediklerini dile getirdiler. Şehrin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek üzere her üç ayda bir toplanma kararının alındığı toplantıdan çıkan kararda bir sonraki buluşmanın AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşmesine karar verildi.
Toplantıya katılan siyasi parti ilçe başkanları AK Parti’den Ahmet Şahin, CHP’den Osman Öztürk, MHP’den Salih Altınkaya, İyi Parti’den Mahmut Aydemir, Vatan Partisi’nden Hüseyin Çimen, Yeniden Refah Partisinden Enes Şahin ve Saadet Partisinden Başkanvekili Metin Yazan, Kent Konseyi başkanı Metin Tatlı’ya, Biga Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerine ve genel kurul üyelerine teşekkür ederek başarılarının devamını dilediler.

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