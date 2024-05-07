Biga’ya 900 milyonluk dev proje

Proje kapsamında 3 bin hektarlık alanın sulanması için 96 kilometrelik boru döşenecek ve 53 menfez yapılacak.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaptıkları görüşmeler neticesinde Biga’da tarımsal faaliyetlerin artırılması için dev bir tarım projesinin hayata geçeceğini açıkladı. Yapılan ihale sonucunda düzenlenen sözleşme ile 900 milyon TL tutarında sulama projesinin hayata geçeceğini bildiren Gider; “Biga Taşoluk Barajı’nın 3’üncü kısım inşaatı kapsamında geçtiğimiz günlerde ihale sözleşmesi imzalandı. 900 milyon TL tutarındaki sözleşme kapsamında 3 bin hektarlık, yani 4 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın sulaması gerçekleşecek. 77 bin metre HDPE cinsi, 19 bin metre de CTP cinsi olmak üzere toplamda 96 kilometrelik boru döşenecek. 35 kilometrelik tahliye kazısına ek olarak da 53 menfez ve kavşut, 457 adet de şebeke sanat yapısı diye tabir edilen birleşme noktası inşası yapılacak” dedi.

’SUYU VERİMLİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ’

İnsanlığın su kaynaklarının kısıtlı olduğuna değinen Gider, “Dünyadaki su kaynaklarının sadece yüzde 2,5’i tatlı su. Bu orandan yer altı sularını ve buzullarını çıkarırsanız, sadece yüzde 1,2’lik bir yer üstü su kaynağı. Bunun anlamı şu; sahip olduğumuz her bir damla çok değerli. Suyun her bir damlasını çok verimli bir şekilde kullanmak zorundayız. Bunun için de barajlarımızı ve buradan yapılacak sulama sistemlerini en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Biga, tarımsal açıdan büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyeli kullanabilmek için Taşoluk Barajı’na yapılan bu yatırım büyük bir önem taşıyor. Çanakkale’nin genelinde de benzer projelerle, tarımsal sulamaya destek olmaya devam edeceğiz. İlettiğimiz talepler doğrultusunda Biga’ya böylesine büyük sulama projesinin yapılmasında destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider’e teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte Çanakkale tarımını çok daha ileri noktalara taşıyacağız” şeklinde konuştu. kullandı.







