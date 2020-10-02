BİGG-EGE yeni dönem çağrısı açıldı

Ege Teknopark, “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında 2020 yılında açılan “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı” değerlendirmesinde, desteklenmeye uygun bulunan 31 arayüz kuruluşu arasında yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizin, bilim ve teknoloji ekosistemini her geçen gün daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk Yükseköğretim Sisteminin öncü üniversitelerinden birisi olarak geleceğimiz olan gençlerin ufkunu açmak, ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı vermek, bilim ve teknoloji alanında farkındalık uyandırmak, geleceğin araştırmacılarını ve girişimcilerini desteklemek vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. EBİLTEM TTO, EGE Teknopark ve Mühendislik Fakültesi ile üniversitemiz; evrensel bilim standartları doğrultusunda katma değer oluşturabilecek nitelikte AR-GE çalışmaları yürütüyor. Ülke ve dünya ekonomisine etkin ve nitelikli katkı sunuyor. AR-GE süreçlerinden elde edilen bilgiyi toplumla paylaşarak projelerden üretilen katma değeri yüksek patent, faydalı model ve telif hakkı gibi çıktılar alıyor. Ege Üniversitesi olarak ülkemiz için daha çok tasarlamaya, üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Her iki girişimden biri çekirdek sermayeye erişerek girişimlerini kurdu

Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı kapsamında, EGE Teknopark yürütücülüğünde nüvEGE Kuluçka Merkezi ve EBİLTEM TTO iş birliğinde; genç girişimcilere BİGG-EGE programı aracılığıyla mentorluk, iş planı hazırlama, girişimcilik kampları, eğitimler ve ön kuluçka hizmetleri sağlanacak. 2018 yılında açılan “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çağrısı kapsamında da desteklenmeye hak kazanarak proje yürütücülüğü yapan EGE Teknopark desteğiyle son 4 yılda açılan altı TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim çağrısında, BiGG-Ege Programından destek alarak TÜBİTAK’ın 2. aşama panellerine katılan 66 girişim takımın 41’i destek almaya hak kazanarak şirketlerini kurdu.

Yüzde 66’lık bir başarı oranı

TÜBİTAK tarafında destek alan girişimlerin açıklandığı en son dönem olan 2019-02 döneminde Ege Üniversitesi adına; EGE Teknopark yürütücülüğünde EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile sürdürülen BiGG-Ege Programı altında desteklenen ve TÜBİTAK’ın 2. aşama panel değerlendirmesine sunulan 15 girişimden 10’unun destek alması uygun bulundu. 2019 yılı 2. çağrısında yüzde 39 olarak gerçekleşen genel başarı ortalamasının üstünde bir başarı gösteren BiGG-Ege Programı, yüzde 66’lık bir başarı oranı yakaladı. Programın uzun soluklu başarı ortalaması da yüzde 62 olarak gerçekleşti. Ege Teknopark ve EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi’nin birlikte çalıştığı her iki girişimden biri çekirdek sermayeye erişerek girişimlerine kurdu.