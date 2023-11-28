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Bihter’in Firdevs’i Hande Ataizi spor salonundan paylaştı! Sırt kaslarını böyle gösterdi

28.11.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Aşk-ı Memnu dizisinden uyarlanan Bihter filminde Firdevs karakterine hayat veren güzel oyuncu Hande Ataizi başarılı oyunculuğu, güzelliği ve fit hali ile dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan güzel oyuncu son olarak spor salonunda paylaşım yaptı. Hande Ataizi'nin sırt kasları dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak Aşk-ı Memnu'nun sinema uyarlaması 'Bihter' filmindeki Firdevs Hanım karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Ataizi yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile büyük beğeni topluyor.

50 yaşındaki Ataizi iddialı ve cesur seçimleriyle de adından söz ettiriyor. Hande Ataizi bu defa spor salonundan yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Ataizi'nin sırt kaslarını gösterdiği paylaşımı çok konuşuldu.

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"Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" diyen Hande Ataizi'nin fit haline övgüler yağdı.

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FORMUNUN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

50 yaşındaki güzel oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamasında formunun sırrını vermişti. Özel bir diyet uygulamadığını söyleyen Ataizi, sırrının az yemek olduğunu söylemişti.

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