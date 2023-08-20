Bihter'in Firdevs Yöreoğlu'su Hande Ataizi tatil pozuyla dikkat çekti

Yıllar önce final yapmasına karşın tekrar bölümleriyle büyük reyting başarısı elde eden Aşk-ı Memnu dizisinde Nebahat Çehre'nin oynadığı Bihter'in annesi 'Firdevs Yöreoğlu' karakterini, Bihter filmi uyarlamasında 'Camdaki Kız' dizisiyle adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.

Son olarak Kanal D dizisi 'Camdaki Kız'da 'Cana' rolü ile kamera karşısına geçen Hande Ataizi, şu sıralar sete çıkmadan önce dinleniyor.

Bodrum'da tatilde olan güzel oyuncu yıllara adeta meydan okuyor. Sporunu hiç aksatmayan Ataizi tatil pozuyla hayranlarından beğeni topladı.



Hande Ataizi'ni görenler "Firdevs hanım yükleniyor", "Kadın hep güzel", "Rolün hakkını verecek güzellik" yorumlarında bulundu.



