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Somer Sivrioğlu'ndan sürpriz karar: İstanbul'a veda etti

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, İstanbul’daki restoranı Efendy’nin faaliyetlerini sonlandırdı. Ünlü restoran yolculuğuna Sydney’de devam edecek.

Somer Sivrioğlu'ndan sürpriz karar: İstanbul'a veda etti
Sariye Nur Dönmez

MasterChef jürisi ve ünlü şef Somer Sivrioğlu, İstanbul’daki restoranı Efendy ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Sivrioğlu, Türkiye’deki faliyetlerini sonlandırarak restoranın yolculuğuna Avusturalya’nın Sydney kentinde devam edeceğini duyurdu.

Somer Sivrioğlu ndan sürpriz karar: İstanbul a veda etti 1

Efendy’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul’daki faliyetinin sona erdiği ve markanın yeniden doğduğu şehir olan Sydney’e döneceği belirtildi.

İSTANBUL’DAKİ FAALİYETLERİ SONA ERDİ

İlk olarak 2007 yılında Sydney’de kapılarını açan Efendy yaklaşık 5 yıl önce İstanbul’a taşınmış ve burada hizmet vermeye başlamıştı. Restoran alınan son kararla birlikte İstanbul’daki faaliyetlerini sonlandırdı.

Yapılan açıklamaya göre Efendy, İstanbul’daki misafirlerini son kez 16 Ağustos 2026 akşamı ağırladı. Türkiye’deki faaliyetlerini durduran restoranın bundan sonraki dönemde faliyetlerini Sdney’de sürdürmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu
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