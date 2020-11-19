YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. BİK Genel Müdürü Duran, “Gazeteler desteklenmeli”

BİK Genel Müdürü Duran, “Gazeteler desteklenmeli”

DÜZCE HABERLERİ  | 19.11.2020 13:46 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Düzce’de resmi ilan alan gazetelerin imtiyaz sahipleri ve yazı işleri müdürleri ile bir araya geldi ve “Şehrin spor kulübüne nasıl sahip çıkılıyor, destekleniyorsa, yerel gazetelerin daha da çok desteklenmesi gerekiyor” dedi.BİK Genel Müdürü Duran, beraberinde BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ile birlikte Düzce’de resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazete imtiyaz sahipleri, yazı işleri müdürleriyle bir araya geldi.Düzce Belediyesi Erguvan Tesislerinde gerçekleştirilen ve yazılı basının sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda Genel Müdür Duran, sektörün özellikle pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılar ve gazeteleri rahatlatmaya yönelik Kurumca atılan adımlar hakkında bilgiler aktardı.Duran ayrıca Basın İlan Kurumunun üzerine düşen görevi yaptığını belirterek “Bundan sonra da yapmaya devam edecektir.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Düzce’de resmi ilan alan gazetelerin imtiyaz sahipleri ve yazı işleri müdürleri ile bir araya geldi ve “Şehrin spor kulübüne nasıl sahip çıkılıyor, destekleniyorsa, yerel gazetelerin daha da çok desteklenmesi gerekiyor” dedi.
BİK Genel Müdürü Duran, beraberinde BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ile birlikte Düzce’de resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazete imtiyaz sahipleri, yazı işleri müdürleriyle bir araya geldi.
Düzce Belediyesi Erguvan Tesislerinde gerçekleştirilen ve yazılı basının sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda Genel Müdür Duran, sektörün özellikle pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılar ve gazeteleri rahatlatmaya yönelik Kurumca atılan adımlar hakkında bilgiler aktardı.
Duran ayrıca Basın İlan Kurumunun üzerine düşen görevi yaptığını belirterek “Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Yerel gazeteler o kentin bir futbol takımından daha az öneme sahip değildir. Şehrin spor kulübüne nasıl sahip çıkılıyor, destekleniyorsa, yerel gazetelerin daha da çok desteklenmesi gerekiyor” dedi.

“Gazete kültürünü internete taşıyın”
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, yerel gazetelerin teknolojik dönüşümü yakından takip etmeleri gerektiğinin işaret ederek “Yerel gazetelerin internet siteleri donanım, tasarım ve içerik olarak zenginleşmeli. Okuyucuların sitenizi ziyaret ettiğinde habere rahatlıkla ulaşabilmeli. Gazetecilik kültürünü internet ortamına taşımalıyız. Bu noktada yerel gazetelerimize eğitim ve teknoloji alt yapısı desteği sağlama yolunda çalışma içerisindeyiz” ifadelerinde bulundu.
Genel Müdür Duran’ın konuşmasının ardından ise gazete imtiyaz sahipleri yaşadıkları sıkıntı ve sorunları aktardılar. Sohbet havasında geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
1/

Düzce Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:40
Öğle
12:46
İkindi
15:18
Akşam
17:41
Yatsı
19:05

Düzce Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.