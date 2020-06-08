Bikinili haliyle gündem olan Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan Cem Yılmaz'lı paylaşım

Geçen hafta sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte baş başa tatil yaparken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında yapılan haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve bir paylaşımda bulundu. Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz ile yaptığı ilk paylaşım geldi.

Kendisinden 19 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından ilk kez bir sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun siyah beyaz paylaştığı kalp emojili fotoğrafa kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Özel hayatını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etmeyen Sarıkaya, ilk kez bir sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Kişisel hesabından sadece işiyle alakalı görselleri ve kendi pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la çıktıkları tatilde çektiği bir selfie'yi paylaştı.

TATİLDE YAKALANMIŞLARDI!

Sarıkaya ve Cem Yılmaz normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Bodrum’da almıştı.

Özel anlarının görüntülenmesi sonrası gündem olan ikiliden Cem Yılmaz konuyla ilgili harekete geçerek özel hayatın gizliliğinin ihlali üzerinden şikayetçi olurken Serenay Sarıkaya konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmamıştı.