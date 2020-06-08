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Bikinili haliyle gündem olan Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan Cem Yılmaz'lı paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile aşkıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya bikinili haliyle olay olmuştu. Sarıkaya o konuda tek kelime etmezken Cem Yılmaz ise mahkemeye koşmuştu. Sarıkaya o günden sonra ilk kez paylaşım yaptı. Sarıkaya ilk kez Cem Yılmaz ile aşk karesini paylaştı.

Bikinili haliyle gündem olan Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan Cem Yılmaz'lı paylaşım

Geçen hafta sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte baş başa tatil yaparken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında yapılan haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve bir paylaşımda bulundu. Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz ile yaptığı ilk paylaşım geldi.

Kendisinden 19 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından ilk kez bir sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun siyah beyaz paylaştığı kalp emojili fotoğrafa kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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Özel hayatını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etmeyen Sarıkaya, ilk kez bir sevgilisiyle pozunu paylaştı.
Kişisel hesabından sadece işiyle alakalı görselleri ve kendi pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la çıktıkları tatilde çektiği bir selfie'yi paylaştı.

TATİLDE YAKALANMIŞLARDI!

Sarıkaya ve Cem Yılmaz normalleşme sürecinin başlamasının ardından soluğu Bodrum’da almıştı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın havuz keyfi! Serenay Sarıkaya'nin kiloları olay olduSerenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın havuz keyfi! Serenay Sarıkaya'nin kiloları olay oldu

Özel anlarının görüntülenmesi sonrası gündem olan ikiliden Cem Yılmaz konuyla ilgili harekete geçerek özel hayatın gizliliğinin ihlali üzerinden şikayetçi olurken Serenay Sarıkaya konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmamıştı.

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Sarıkaya'nın bikinili ve kilolu hali dikkat çekmişti. Takipçileri Serenay’dan açıklama beklerken, genç kadın konuyla pek de ilgisi olmayan bir paylaşımla sessizliğini bozdu.

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Eline konmuş bir kelebeğin fotoğrafını paylaşan Sarıkaya altına da şunları yazdı: “Kanatların zaten var, tek yapman gereken uçmak.” Sarıkaya'nın paylaşımında makyajsız olması da gözlerden kaçmadı.

Bu paylaşımlardan bir süre sonra ise Cem Yılmaz ile olan kare paylaşıldı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
zaten siz özel mahrem bir alanınız nı kaldıkı dava edıyorsunuz mesela vucudunuzun neresi ifşa oldu.Sizin açık etmediğiniz bir nokta mı burası.Zaten bıkını ile rahatlıkla poz verıyorsunuz bu insanları rahatsız etmiyor mu,bırakın mahkemeyı oyalamayın ya
iyi hoş ama çok abarttınız..hak ettiğinden çok değer verdiniz bunlara. haber yapmayın artık gına geldi..((
bikini giyiyorsan öyle görüntülenmeyi de göze alacaksın serenay hanım
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