Bikinili pozları olay olmuştu! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dekolteli paylaşım

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tarzı ve dekoltesiyle dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerini büyüledi.
32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan Demirel ile düğüne katıldı.
Demirel, düğünde tercih ettiği göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
2010 yılında Volkan Demirel ile hayatını birleştiren Zeynep Sever Demirel'in Yade Demirel ve Yeda Demirel adında çocukları bulunuyor.
Şubat ayının başlarında Zanzibar'a tatile giden Zeynep Sever Demirel, bikinili pozuyla oldukça konuşulmuştu.
Demirel dekolteli pozlarını Instagram hesabından sıklıkla paylaşıyor.
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