Ateş Denizi'nin başrolü değişti: Erdem Kaynarca’nın yerine Mustafa Mert Koç

TRT tabii’nin “Ateş Denizi” setini hafta içi Narkotik polisleri ihbar üzerine basmış ve başrol oyuncusu Erdem Kaynarca’yı gözaltı almıştı. İfadesi, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılan Kaynarca’nın daha sonra sözleşmesi feshedilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekilen ve milyonlarca liraya mal olan 3 bölüm çöpe atıldı, yeni oyuncu arayışı başladı. Gelen son bilgiye göre rolün yeni sahibi Mustafa Mert Koç oldu.

İKİ AYRI ROLE BİRDEN HAYAT VERECEK

Hem geçmiş, hem de günümüzde geçen, yapımcılığını Özhan Eren’in üstlendiği dizide Mustafa Mustafa Koç, “Galip” ve “Nezih” adlı iki karakteri birden oynayacak.

Beşir Ayvazoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin başrol kadın oyuncusu ise Neva ve Devran’a hayat veren Hazal Filiz Küçükköse…