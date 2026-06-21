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Ateş Denizi'nin başrolü değişti: Erdem Kaynarca’nın yerine Mustafa Mert Koç

TRT Tabii'nin merakla beklenen dizisi Ateş Denizi'nde Erdem Kaynarca'nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrası başrol için Mustafa Mert Koç ile anlaşma sağlandı.

Ateş Denizi'nin başrolü değişti: Erdem Kaynarca’nın yerine Mustafa Mert Koç

TRT tabii’nin “Ateş Denizi” setini hafta içi Narkotik polisleri ihbar üzerine basmış ve başrol oyuncusu Erdem Kaynarca’yı gözaltı almıştı. İfadesi, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılan Kaynarca’nın daha sonra sözleşmesi feshedilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekilen ve milyonlarca liraya mal olan 3 bölüm çöpe atıldı, yeni oyuncu arayışı başladı. Gelen son bilgiye göre rolün yeni sahibi Mustafa Mert Koç oldu.

Ateş Denizi nin başrolü değişti: Erdem Kaynarca’nın yerine Mustafa Mert Koç 1

İKİ AYRI ROLE BİRDEN HAYAT VERECEK

Hem geçmiş, hem de günümüzde geçen, yapımcılığını Özhan Eren’in üstlendiği dizide Mustafa Mustafa Koç, “Galip” ve “Nezih” adlı iki karakteri birden oynayacak.

Ateş Denizi nin başrolü değişti: Erdem Kaynarca’nın yerine Mustafa Mert Koç 2

Beşir Ayvazoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin başrol kadın oyuncusu ise Neva ve Devran’a hayat veren Hazal Filiz Küçükköse…

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Erdem Kaynarca mustafa mert koç
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