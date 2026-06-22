Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den aşk pozları

Uzak Şehir dizisi konusu kadar oyuncuların özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Uzak Şehir'de Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer ve 'Kaya' karakterini canlandıran Atakan Özkaya uzun süre aşk iddialarını reddettikten sonra sevgili oldu.

Döğer, aşk iddiaları hakkında 'Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz' demişti.

Ünlü çift, sezon arasında soluğu yurt dışında aldı.

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer tatile gittikleri İspanya'da romantik anlar yaşadı. Döğer, sevgilisiyle aşk dolu karelerini Instagram'dan paylaştı.

Atakan Özkaya sevgilisinin pozlarına "Çok seviyorum" yorumunu bırakınca beğeni topladı.