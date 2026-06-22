MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den aşk pozları

Uzak Şehir setindeki dostlukları aşka dönüşen Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sezon arasında tatil gitti. Ünlü çift tatile gittikleri İspanya'da romantik anlar yaşadı.

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den aşk pozları

Uzak Şehir dizisi konusu kadar oyuncuların özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Uzak Şehir'de Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer ve 'Kaya' karakterini canlandıran Atakan Özkaya uzun süre aşk iddialarını reddettikten sonra sevgili oldu.

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer den aşk pozları 1

Döğer, aşk iddiaları hakkında 'Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz' demişti.

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer den aşk pozları 2

Ünlü çift, sezon arasında soluğu yurt dışında aldı.

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer den aşk pozları 3

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer tatile gittikleri İspanya'da romantik anlar yaşadı. Döğer, sevgilisiyle aşk dolu karelerini Instagram'dan paylaştı.

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer den aşk pozları 4

Atakan Özkaya sevgilisinin pozlarına "Çok seviyorum" yorumunu bırakınca beğeni topladı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugün hakim karşısına çıkıyorlar! İşte istenen cezalarBugün hakim karşısına çıkıyorlar! İşte istenen cezalar
Reklam paylaşımları başlayınca tepki yağdı: "40'ı çıksaydı bari..."Reklam paylaşımları başlayınca tepki yağdı: "40'ı çıksaydı bari..."

Anahtar Kelimeler:
Dilin Döğer Atakan Özkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 20 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.