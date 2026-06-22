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Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıkıyor

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıkıyor. Kasten adam öldürmekle suçlanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıkıyor

Rapçi Canbay bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirmişti. Saldırıya ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıkıyor 1

İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", şüpheliler Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheliler Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıkıyor 2

Şüpheli Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıkıyor 3

İddianamede, şüpheliler İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi istendi.

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Aleyna Kalaycıoğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu Kubilay Kaan Kundakçı
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